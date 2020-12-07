رانيا يوسف تنشر كواليس جلسة تصوير قديمة والجمهور: "فين البطانة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة رانيا يوسف كواليس جلسة تصوير قديمة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق أحد متابعي رانيا على الفيديو: "فين البطانة".
يذكر أن رانيا يوسف تعرضت لهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إرتدائها "فستان البطانة" كما أطلق عليه البعض في أحد المهرجانات.
كما أن نانسي ابنة الفنانة رانيا يوسف ارتدت نفس الفستان في ختام مهرجان الجونة السينمائي.
ومن جانب آخر، تشارك رانيا يوسف في الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة: أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي.
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