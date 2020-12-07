طارق الشناوي يكشف عن تكريم محمود ياسين بختام مهرجان القاهرة.. وهكذا علّق نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

كشف الناقد طارق الشناوي، مساء الأحد، عن أنه سيتم تكريم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

وعلّق نجله الفنان عمرو محمود ياسين، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، إن تدارك المهرجان لأمر تكريم اسم الفنان محمود ياسين بعد رحيله لن يزيده شيء، ولكن تكريمه يعد إضافة للمهرجان.

واستنكر ياسين تجاهل أو غفلة مهرجان القاهرة عن تكريم محمود ياسين في حفل الافتتاح، وقال: "لا يصح أن المهرجان السينمائي الأول في مصر لا يكرم أحد أهم رموز السينما المصرية، يعني المهرجان ميعرفش تاريخ السينما المصرية! عدم تكريم والدي كان خسارة للمهرجان وليس خسارة لوالدي أو عائلته".

وكانت عائلة الفنان محمود ياسين هاجمت إدارة مهرجان القاهرة لتجاهلها تكريم اسمه في افتتاح الدورة الحالية والتي تحمل رقم 42، وقالت ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "إحنا ولا فارق معانا التكريم ده، وبابي اتكرم مرتين من مهرجان القاهرة السينمائي، بس الناس فارق معاها أوي، مشكورين على مشاعركم الحلوة، تكريم بابي النجم محمود ياسين إضافة لأي مهرجان.. شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير، حبكم له هو أهم وأكبر تكريم".

بينما نشر عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، معلّقا: "ناس محترمة ومحبة لتاريخ والدي رحمة الله عليه.. الفنان الراحل محمود ياسين.. بتسألني وتتساءل عموما.. كيف لا يكرم مهرجان القاهرة السينمائي وهو المهرجان الأول والرسمي لمصر، اسم الفنان محمود ياسين بهذه الدورة وقد رحل قبل انطلاق المهرجان بحوالي 40 يوما؟ وأنا لا أملك إجابة عن هذا الأمر، كان قد سبق في دورات سابقة وفي عهد إدارات أخرى أن أهدت إدارة المهرجان دورته لأسماء نجوم كبيرة رحلوا في نفس العام، ولكن ربما لا تعلم إدارة مهرجان السينما الحالية قيمة محمود ياسين السينمائية، وأنه أحد روادها وأنه قدّم ما يقارب 170 فيلما".

تابع: "وعليه يفترض عندما يرحل عن دنيانا قبل انطلاق المهرجان ببضعة أسابيع أن نرى بالافتتاح شيء ما.. إشارة ما لرحيل أحد أيقونات السينما المصرية والعربية.. ولكن البعض يبدو وكأنه لا يعلم.. أو لا يعرف.. أو غير مهتم.. أو غير مدرك.. أو أي حاجة، عموما اسم محمود ياسين محفور في ذاكرة ووجدان كل محب للسينما.. ولكن وجب التعقيب على هذا الأمر بعد أن أثير من خلال محبيه وجمهوره.. رحم الله الوالد وأسكنه فسيح جناته.. آمين".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.