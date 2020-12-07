إصابة الفنانة صابرين بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي أعلنت الفنانة صابرين، مساء الأحد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وكتبت صابرين، عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الحمدلله إيجابي كورونا دعواتكم". وكانت صابرين، قد أعلنت يوم السبت، إصابة شقيقها وزوجته بفيروس كورونا. يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة صابرين مسلسل "ليالينا 80" والذي عُرض في رمضان الماضي، مع النجوم: خالد الصاوي، إياد نصار، وغادة عادل.

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