مهرجان القاهرة.. موعد عرض الفيلم المكسيكي "50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثانية والنصف من مساء غدا الاثنين بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم المكسيكي "50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ" للمخرج خورخي كوتشي في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42.

أحداث الفيلم المستوحاة من قصة حقيقية، تدور حول اثنين من المراهقين، فيليكس وإليسا، يلتقيان بينما يلعب كل منهما على هاتفه المحمول اللعبة القاتلة سيئة السمعة: الحوت الأزرق، تنمو علاقتهما وعشقهما بينما يقتربان من المرحلة النهائية للعبة، الانتحار، استنادا إلى اللعبة التي صدمت العالم، يستكشف المخرج خورخي كوتشي هذه القصة المأساوية بطريقة حميمية، شاعرية، وأحيانا صادمة للغاية، الفيلم يأخذنا إلى نظرة أعمق في نفسية المراهقين وشعورهم بالاكتئاب.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.