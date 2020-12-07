شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى ورامى عياش الأكثر ظهورًا على قوائم أغانى الأفراح عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تطبيق Spotify أن المطربين حسين الجسمي ورامي عياش هما أكثر من استمع إليهم مستخدمو Spotify في قوائم أغاني حفلات الزفاف خلال عام 2020، وذلك مع اقتراب نهاية العام الجارى، حيث شهدت منصة بث الموسيقى منذ يوليو من هذا العام إنشاء المستخدمين لأكثر من 400.000 قائمة أغاني لحفلات الزفاف، وعلى الرغم من أن عام 2020 كان عامًا لا يمكن التنبؤ به بالنسبة للأحباء الذين يتطلعون إلى عقد قرانهم تظهر أحدث بيانات Spotify أن عام 2020، لم يمنع العرائس والعرسان من التواصل سويا عبر Spotify محتفلين بحبهم من خلال الاستماع إلى أغاني الزفاف لمطربيهم المفضلين، وذلك خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبالنسبة للأغاني الأكثر شعبية لحفلات الزفاف في مصر، تصدرت أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي الأغاني الأكثر شعبية على قوائم أغاني حفلات الزفاف، تليها أغنية "الليلة دي" للفنان لؤي.

ويعد Ed Shereen هو "الملك المتوج" على عرش حفلات الزفاف عالميًا، حيث أنه لنجم البوب الإنجليزي بعض الأغنيات التي يفضلها الأشخاص في حفلات الزفاف مثل Thinking Out Loud و Perfect وهو الفنان الأكثر ظهورًا ضمن قوائم أغاني حفلات الزفاف على مستوى العالم على منصة Spotify.

ومن أهم 5 فنانين على قوائم الأغاني في حفلات الزفاف على Spotify في مصر:

حسين الجسمي

رامي عياش

لؤي

كارمن سليمان

أحمد جمال

أما عن أكثر 5 أغانى اُستمع اليها ضمن قوائم أغاني حفلات الزفاف في مصر على Spotify:

" بالبنط العريض" لحسين الجسمي

"الليلة دي" للؤي

"لينا رقصة" لكارمن سليمان

"من غير مجاملة" لأحمد جمال

"مبروك علينا" لرامي صبري

وبالنسبة لـ بيانات الاستماع بالنسبة لحفلات الزفاف عالميًا:

أهم 5 فنانين على قوائم الأغاني في حفلات الزفاف على Spotify عالميًا:

إد شيران

برونو مارس

الثنائي دان + شاي

ديلجيت دوسانجه

جيسون مراز

و عن أكثر 5 أغانى اُستمع اليها ضمن قوائم أغاني حفلات الزفاف على Spotify عالميًا:

‘Marry You’ - لـ برونو مارس

‘A Thousand Years’ - لـ كريستينا بيري

‘Thinking out Loud’ - لـ إد شيران

‘All of Me’ - لـ جون ليجيند

‘Perfect’ - لـ إد شيران