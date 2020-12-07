هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في القاهرة السينمائي بعد شهر العسل

الإثنين 7 ديسمبر 2020

فوجئ جمهور مهرجان القاهرة السينمائي في يوم الـ5 من فعالياته بتواجد الفنانة المصرية هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح على السجادة الحمراء.



وحرص الثنائي على المشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة، بعد انتهاء شهر العسل، ما جذب حضورهما للمهرجان عدسات المصورين.

وشهدت الليلة الـ5 من عمر المهرجان، حضور عدد كبير من النجوم لمتابعة عرض مسلسلي "وادي الجن" و"أنصاف مجانين"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ3 لفعالية أيام القاهرة لصناعة السينما.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعرض فيها مهرجان القاهرة السينمائي مسلسلين ضمن فعالياته.

ومن أبرز النجوم الذين ظهروا على السجادة الحمراء، هاني رمزي وزوجته، بسنت شوقي، رانيا منصور، هنا شيحة، شريف رمزي، أحمد حاتم، أسماء جلال، محمد شرنوبي، تيم قمر، علا رامي، جورجينا طواف، ياسمين رحمي.

يذكر أن مسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، ويشارك في بطولته خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني. بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى والنجمة ريهام سعيد.

ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية 4 طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

أما مسلسل "أنصاف مجانين" فهو مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة السعودية شيماء شريف، والتي تروي حكاية أنس، الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

المسلسل من إخراج عمر رشدي، وبطولة الفنان المصري أحمد خالد صالح.