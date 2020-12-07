شكرا لقرائتكم خبر عن أول ملامح الموسم الثالث من مسلسل American Gods على شبكة Starz والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Starz عن أول تريلر للموسم ثالث من مسلسل " American Gods" ، وذلك من خلال الحساب الرسمي للعمل على موقع الفيديوهات يوتيوب، على أن تطرح أولى حلقات الموسم في 10 يناير من العام المقبل 2021، ووصلت مدة الفيديو الترويجى الأول إلى دقيقتين و 30 ثانية، واحتوى على العديد من اللقطات المشوقة، والتي تنبأ بـ موسم جديد وقوى من العمل الحاصل على تقييم 7.8 على موقع imdb.

مسلسل American Gods يدور حول رجل يدعى Shadow له ماض، لكنه في الوقت لا يريد ألا العيش في حياة هادئة مع زوجته والبقاء بعيدا عن المشاكل، حتى يعلم أنها قتلت فى حادث مروع يحضر إلى البيت من أجل الجنازة، بينما تهز العاصفة العنيفة الطائرة، يستقبله رجل غريب في المقعد المجاور له، الرجل يطلق على نفسه السيد Wednesday، والذى يحذر Shadow بأن عاصفة أكبر بكثير قادمة.

العمل من بطولة ريكى ويتل، إميلى براوننج، بابلو شرايبر، كريسبين جلوفر، بروس لانجلي، اوتيد بداكي، ايان مكشان، موسى كريش، كهيون كيم، جيليان أندرسون، المسلسل من تأليف بريان فولر، ومايكل جرين.

وكان قد عرض الموسم الثانى من العمل في 10 مارس الماضى على الشبكة، ويأتي التجديد مفاجئ بعض الشئ بسبب التقييمات المنخفضة الذى حصل عليها المسلسل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع" tvseriesfinale".

كما أعلنت شبكة Starz عن تحضيراتها لـ مسلسل جديد حول حياة الملكة إليزابيث الأولى، وذلك قبل ارتداء التاج، وسيطرح المسلسل الجديد تحت اسم " Becoming Elizabeth "، ومن المقرر أن يدور المسلسل الجديد حول الشابة إليزابيث تيودور، المراهقة اليتيمة، التي تتورط في الأمور السياسية والجنسية للمحكمة الإنجليزية في رحلتها لتأمين التاج.

هذه السلسلة ستنضم إلى الأميرة الأسبانية في ستارز تم تجديد هذه السلسلة للموسم الثاني في وقت سابق من هذا العام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع tvseriesfinale"، لم يتم الكشف عن موعد أو عرض أولي لـ Becoming Elizabeth، وستقوم الكاتبة أنيا ريس بكتابة سيناريو المسلسل الجديد Becoming Elizabeth.