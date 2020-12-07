شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالله محمود يحيى ذكرى ميلاد والده بصورة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان أحمد عبدالله محمود، ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل عبدالله محمود، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، حيث نشر صورة من طفولته مع والده الفنان الراحل ووالدته: وعلق عليها قائلًا: "عيدك فى الجنة يا حبيب وصاحب عمرى، اليوم ذكرى ميلاد والدى العزيز رحمة الله عليه".



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وتوفى الفنان عبد الله محمود فى 9 يونيو 2005، عن عمر ناهز 40 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

جدير بالذكرر، أن عبد الله محمود بدأ مشواره المهني كموظف في كلية الزراعة، دخل الفن عن طريق صديقه محسن محي الدين، وكانت بداية مع عالم السينما من الباب الكبير حيث شارك بفيلم "إسكندرية ليه؟"، مع المخرج الراحل يوسف شاهين.

كما شارك عبد الله محمود بعدد من الأفلام التي صنفت ضمن قائمة أهم مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية، ومنها فيلم "الطوق والاسورة، سواق الأتوبيس، المواطن مصري"، "عرق البلح، عفاريت الأسفلت، الحريف، الأوغاد، الامبراطور، شمس الزناتي"

وقدم رصيدا كبيرا من الأعمال البوسطجي، عصفور النار، الوتد، مكان على الأرض، الطاحونة، نبع الحب، ذئاب الجبل، الفرسان، وادي فيران"، وشارك أيضا في عدد من المسرحيات ومن بينها، "حضرات السادة العيال، عش العميان، قطب الرجال، الليل لما خلى، باب التوفيق، دليلة وشربات، قصة الحي الغربي".