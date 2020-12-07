شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يطرح أغنية "اخبار الطقس" ويستخدم كلاسكات السيارات ضمن الموسيقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم حكيم أحدث أغنياته بعنوان "أخبار الطقس" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وروج حكيم للأغنية من خلال مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معلقاً: "اسمعوا النهاردة اغنيتى الجديدة أخـبـار الـطـقـس على اليوتيوب "، وأظهرت موسيقى الأغنية، استخدام حكيم لكلاكسات السيارات بطريقة جديدة.

وتعاون حكيم في أغنية "أخبار الطقس" مع الشاعر الغنائي صلاح مندى، والمحلن هانى فاروق، والموزع الموسيقي زيزو فاروق.

وتقول كلمات الأغنية

أخبار الطقس الجو ده حلو يحب الرقص

مين جاى معايا نفرح ونقص الأحزان قص

يالله قلدوني كده ياللي بتشوفونى

على الطبلة رقصوني رقصوني رقصوني

المطلوب ياساده حبتين سعادة

على كام ضحكة طازة

تبقى الفرحة عادة

ميزة ميزة ميزة ميزة ميزة ميزة

نفرح مع بعض الأيام فيها الفرحة عزيزة

ميزة ميزة ميزة ميزة ميزة ميزة

اضحك فكها وارقص كده خلى الدنيا لذيذة

طب يلا رقصوني

اللى مضايقه الهم وعدى معاه حدوده

ينسى الدنيا بحالها وييجى يغير موده

هى الأيام كده

يوم كده ويوم كده

هى الأيام كده وكده وكده

حزن ده ايه اللى يعكر دمك

على الحزن و جدوده

المطلوب ياساده حبتين سعادة

على كام ضحكة طازة

تبقى الفرحة عادة

ميزة ميزة ميزة ميزة ميزة ميزة

نفرح مع بعض الأيام فيها الفرحة عزيزة

ميزة ميزة ميزة ميزة ميزة ميزة

اضحكها فكها وارقص كده خلى الدنيا لذيذة

طب يلا رقصوني

اللى يعيشها بيضحك دايماً يرتاح باله

واللى يبوز واللى يكشر مالنا وماله

ده اللى يعيشها بيضحك دايماً يرتاح باله

واللى يبوز واللى يكشر مالنا وماله

دلع نفسك دلع

خلى الحزن يولع

فرح قلبك واللى يضايقك قوله يروح لحاله

المطلوب ياساده حبتين سعادة

على كام ضحكة طازة

تبقى الفرحة عادة

ميزة ميزة ميزة ميزة ميزة ميزة

نفرح مع بعض الأيام فيها الفرحة عزيزة

اضحك فكها وارقص كده خلى الدنيا لذيذة

طب يلا رقصوني