شكرا لقرائتكم خبر عن بطلات فيلم "عاش يا كابتن" يرفعن الأثقال علي السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، أبطال الفيلم المصري "عاش يا كابتن" علي السجادة الحمراء في عرض الفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، في اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ولفتت بطلات الفيلم الأنظار بإحضارهن "بار" ورفعن الأثقال علي السجادة الحمراء في إشارة منهن لاسم الفيلم. يشارك الفيلم المصري "عاش يا كابتن" في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى في الدورة 42، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا. وتدور قصة فيلم "عاش يا كابتن" على مدار 4 سنوات رحلة “زبيبة” الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عاماً، والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل "نهلة رمضان" بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف "كابتن رمضان" الذي أمضى أكثر من 20 عاماً في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

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