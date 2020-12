شكرا لقرائتكم خبر عن Sony Pictures تأجل عرض 3 أفلام من بينها The Father.. بسبب COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع حالات COVID-19 وإغلاق العديد من دور العرض، أعلنت Sony Pictures عن مواعيد إصدار جديدة لثلاثة أفلام قادمة، حيث كان من المفترض عرض فيلم The Father، بطولة أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان، في غضون أسابيع قليلة أي 18 ديسمبر، وسيصدر الآن في 26 فبراير 2021، الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".



وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله، كما تم تأجيل فيلم "The Truffle Hunters" للمخرج جريجوري كيرشو، من إصداره الأصلي في يوم الكريسماس الي 12 مارس 2021.

كما تم تأجيل، "I Carry You With Me"، والذى كان من المفترض أن يصدر في 8 يناير 2021 ، وتم تأجيله الي ربيع 2021. يروي فيلم "I Carry You With Me" قصة رجلين مكسيكيين وقعا في الحب وهاجران في النهاية إلى أمريكا لبناء حياة جديدة.