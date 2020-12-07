شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ينتهى من "فى يوم وليلة" بعد تصوير 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى أمس الفنان الكبير صلاح عبد الله من تصوير دوره فى مسلسل "فى يوم وليلة"، من بطولة أحمد رزق، حيث بدأ "عبد الله"، تصوير مشاهده منذ شهر سبتمبر الماضى، لينتهى تمامًا من العمل اليوم الأحد.

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق، والمخرجة شيرين عادل، بعدما قدما سويا مسلسل"بخط الإيد" وهو من نوعية الـ45 حلقة، وعرض مطلع شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنانور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.

يذكر أن الفنان الكبير صلاح عبد الله قد مازح جمهور النادى الأهلى بعد فوز الفريق الأحمر بالكأس، والمعروف بإنتمائه لنادي الزمالك، جماهير النادى الأهلى بعد تتويجه ببطولة كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه، بعد فوزه علي نادى طلائع الجيش بضربات الجزاء الترجيحية، فى الموسم الكروى الذى جمع فيه الأهلى بين ثلاثية الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر، ليعبر "عبد الله" عن ذلك بلقطة من فيلم "الدادة دودى قائلا":"ما كفاية بقي يا لوجي"، معلقا عليها :"مبروك الأهلي الرائع وأحسنت جداً يا طلائع".