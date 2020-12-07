شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الممثل طلعت الشريف فى حادث يحرمه من المشاركة فى مسلسل رمضانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الممثل طلعت الشريف لحادث مروري نتج عنه إصابات شديدة في الوجه وإصابة في الذراع اليمنى والقدم اليسرى، حيث أوضح لـ"الخليج 365"، أنه كان ذاهبا لتصوير أحد المسلسلات الكبرى المقرر عرضها فى موسم دراما رمضان المقبل بدور صغير، ولكن تعرضه لحادث أضاع عليه هذه الفرصة على حد قوله، خاصة أن تصوير الدور كان لا يمكن تأجيله.



طلعت الشريف

وشارك مؤخرا الفنان طلعت الشريف في مسلسل "البيت الكبير3" من بطولة كل من أحمد بدير، ولوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

يذكر أن مسلسل "البيت الكبير"، تدور أحداثه في إطار اجتماعى حول قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعية التى لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.