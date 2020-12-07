تراند اليوم : بطريقة كوميدية.. “إيمي سمير غانم” بتشتكي من مسحة كورونا- إتفرج

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها بأحدث ظهور لها، في فيديو كوميدي جديد لها.

ونشرت إيمي سمير غانم الفيديو عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على Instagram، وظهرت بفلتر غيّر ملامحها وضخّم أنفها، وقالت: “حرام مش عارفة أعمل مسحة تاني، مناخيري إلتهاب”.

كانت آخر أعمال إيمي سمير غانم مسلسل “سوبر ميرو” عام 2019 تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني،

وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.

