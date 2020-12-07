تراند اليوم : أحمد مكي وأحمد حلاوة بتصوير مشهد من “الاختيار 2”.. شاهد

يواصل الفنان أحمد مكي تصوير مسلسل “الاختيار 2” والذي من المقرر عرضه رمضان 2021.

ويظهر أحمد مكي مع الفنان أحمد حلاوة في صورة أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل، في مشهد خارجي يتم تصويره في أحد الشوارع وهما يسيران جنبًا لجنب.

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاح جماهيريا بعد عرضه في رمضان 2020، وكان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

وتناول الجزء الأول من المسلسل حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذي استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.

