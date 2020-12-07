فن ومشاهير

تراند اليوم : مصل كورونا يضع بطلة “بلاك بانثر” بورطة.. تعرف علي السبب- شاهد

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بوسي فوزي 0 تبليغ

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سيكتشف عشاق الممثلة ليتيشا رايت، بطلة فيلم “بلاك بانثر” عند البحث على حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه غير موجود.

ويرجج موقع “ديدلاين” الأمريكي، أن السبب يعود إلى ورطة كبيرة وقعت فيها الممثلة البريطانية قبل أيام، إثر نشرها مقطع فيديو يمتد لـ 70 دقيقة، يشكك في حقيقة وجود مصل لفيروس (كوفيد-19).

وقوبل مقطع الفيديو الذي أعادت نشره الممثلة، بهجوم قاسي من الجمهور، مما ترتب عليه قيامها بحذف حسابها على موقع تويتر وأنستقرام.

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ويظهر في الفيديو الكاتب والمؤلف تومي أريومي متشككًا في وجود مصل لعلاج الوباء، رغم اعترافه بأنه لا يمتلك خلفية طبية في الأمصال، في الوقت الذي تبدأ فيه بريطانيا عملية تجربة مصل جديد للوباء الأسبوع المقبل.

وتلقت الممثلة هجومًا مضاعفًا بسبب محاولتها الدفاع عن رأيها، إذ غردت في تدوينة محذوفة حاليًا: “إذا لم تقتنع بالرأي الشائع وطرحت أسئلة بنفسك، تقابل بالهجوم”.

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