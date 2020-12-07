تراند اليوم : التنويم المغناطيسي سلاح نجوم هوليود السحري.. اتفرج

خاص – الخليج 365

أفادت صحيفة “تايم أوف إينديا” إن العلاج بالتنويم المغناطيسي يساعدك على التخلص من العادات السيئة والصراع النفسي الداخلي.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن التنويم الإيحائي يلعب دورا في تخفيف مستويات التوتر والمشكلات الصحية.

وأشارت إلى أن الكثير من مشاهير هوليوود استفادوا من العلاج بالتنويم المغناطيسي للتغلب على مشاكلهم.

وأوضحت أن العلاج هذا النوع من التنويم هو فرع من الطب البديل أو العلاج النفسي الموجه الذي يستخدم مستويات عالية من الوعي والانتباه للوصول إلى حالة من اليقظة.

ورأت أن الشخص خلال جلسة العلاج بالتنويم المغناطيسي ينتقل إلى حالة من النشوة، أو حالة من الوعي البديل.

ونقلت عن بوجا بيدي الممثلة التي تحولت إلى خبيرة صحية في هذا المجال قولها إن العلاج بالتنويم المغناطيسي يتميز بالعديد من الفوائد.

وأوضحت بوجا بيدي أن التنويم الإيحائي “طريقة رائعة” للتخلص من الأنماط السلبية والصراعات.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية تحدثت في وقت سابق عن رغبة دوقة ساسكس، ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، في ولادة طفلها عن طريق التنويم المغناطيسي.

