شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تكشف لـ"الخليج 365" حقيقة إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة صابرين عن أنها تعانى من أعراض فيروس كورونا الأمر الذى تطلب منها إجراء بعض التحاليل للاطمئنان على صحتها قائلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أجريت عدة تحاليل ويوجد اشتباه في كورونا وإن شاء الله غدًا أجرى مسحة كإجراء احتياطي لكى أتأكد من خلالها عما إذا كنت أعانى منها أم لا، وأضافت صابرين أن شقيقها وزوجته يعانيان من فيروس كورونا حاليًا وتتمنى لهم الشفاء العاجل.

كانت قد نشرت صابرين منذ قليل عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدوينة قالت فيها: "الحمدلله إيجابي كورونا دعواتكم".

وانتهت النجمة صابرين من تصوير دورها بفيلم "النمس والإنس" للمخرج شريف، وتجسد فى العمل سيدة من عشيرة الجن وتورط هنيدى فى العديد من المصائب وذلك فى إطار كوميدى.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

وكان آخر ظهور لصابرين فى السينما كضيفة شرف فى فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد والذى تم عرضه عام 2018، وشارك فى بطولته آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا وبيومى فؤاد وأحمد كمال وعزت العلايلى وعادل كريم وتأليف أحمد مراد.

وقدمت صابرين فى رمضان، رنا رئيس، نورهان، حسنى شتا، نورهان، صبرى عبد المنعم من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. ومن إنتاج تامر مرسى.الماضى مسلسل "ليالينا 80" الذى شارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، نهى عابدين، محمد الشقنقيرى، محمد عادل، محمد على رزق، منة عرفة.