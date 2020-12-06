حياة الفهد: هذه تفاصيل شخصيتي في مسلسل رمضان

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة الكبيرة حياة الفهد، عن تفاصيل أحدث أعمالها الفنية المنتظرة في رمضان المقبل.

وقالت إن “عملي الدرامي المقبل هو مسلسل مارغريت، وهي شخصية من أصول عربية و تربت وعاشت في لندن في فترة زمنية سابقة. وتعودت على القوانين الصارمة هناك”.

وأضافت: “تتغير حياتها في ظل وجود اختلاف بين الثقافتين البريطانية والعربية، فضلاً عن العديد من القضايا التي يطرحها العمل”.

وتحدثت الفهد أيضاً، عن مشاركتها في الفيلم السعودي “نجد”، و مشاركة الفيلم في مهرجان “تشانغتشون السينمائي 2020″، لافتة إلى أن “هذه التجربة السينمائية أسعدتها”.

وأوضحت الفهد في حديثها لبرنامج سيدتي، أنه “يكفي فقط نجد كاسم للفيلم ليكون جميلاً ومتميزاً”، مشيرة إلى أنها “عادت إلى السينما مرةً أخرى من خلال هذا الفيلم”.