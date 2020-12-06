شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور ورنا رئيس وحمزة العيلي يحضرون فيلم "عاش يا كابتن" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، ريهام عبد الغفور، ورنا رئيس، وحمزة العيلي، ومدير التصوير أحمد المرسي، واحمد مجدي، علي السجادة الحمراء في عرض الفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد.

كما حضر أبطال الفيلم المصري "عاش يا كابتن" علي السجادة الحمراء في عرض الفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، في اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ولفتت بطلات الفيلم الانظار باحضارهن "بار" ورفعن الاثقال علي السجادة الحمراء في إشارة منهن لاسم الفيلم.

يشارك الفيلم المصري "عاش يا كابتن" في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى في الدورة 42، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وتدور قصة فيلم "عاش يا كابتن" على مدار 4 سنوات رحلة “زبيبة” الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عاماً، والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل "نهلة رمضان" بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف "كابتن رمضان" الذي أمضى أكثر من 20 عاماً في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.