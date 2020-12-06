تراند اليوم : “أشرف عبد الباقي” عمر عائلتي ٤٠٠ سنة

كشف الفنان المصري المخضرم، أشرف عبد الباقي، عما اضطر أن يفعله بسبب والده، وسر خضوعه لتحليل حمض نووي في أمريكا.

وجاءت تصريحات أشرف عبد الباقي في مقابلة مع أحد البرامج الحوارية، والتي كشف فيها أسرار عديدة من حياته الشخصية.

وعن سر خضوعه لتحليل الحمض النووي “دي إن أيه” قال أشرف عبد الباقي: “شاهدت برنامجا يتحدث عن اختبار لمعرفة أصول الشخص منذ ألف عام”.

وتابع بقوله “أحببت أن أخضع لهذا الاختبار، وأعرف أصولي وأصول عائلتي، فخضعت لاختبار الحمض النووي”.

واستمر عبد الباقي بقوله “اتضح لي أن أصول أسرتي حتى 400 عاما كانت في القاهرة”.

وكشف أشرف عبد الباقي أيضا عن أسرار عديدة من حياته الشخصية، قائلا “عندما كان عمري 12 عاما، بدأت عملي في ورشة الحدادة التي كانت يمتلكها والدي”.

وأضاف الفنان المصري بقوله “كنت أحصل حينها على أجر 25 قرشا فقط في اليوم”.

واستدرك قائلا “لكن عندما وصلت إلى الصف السادس الابتدائي، بدأ والدي يمرض، واضطررت إلى العمل في كل الإجازات الدراسية لتغطية مصاريفي اليومية”.

وتحدث كذلك الفنان المصري عن أنه تعرض خلال عمله في الحدادة تعرض لحادثة غريبة، حيث دخل مسمار طوله 10 سم في قدمه، ولكن العمال فعلوا شيئا كان بالنسبة لي أغرب من الخيال”.

وأضاف بقوله “خلعوا الحذائي وبدأوا يضربوا قدمي حتى خرج الدم الفاسد من قدمي، ثم قاموا بكي مكان الجرح”.

واستمر قائلا “ذهبت بعدها المستشفى وحصلت على العلاج، ولكن الطبيب قال لي حينها، ما فعله له العمال كان علاجا سليما تماما وأنقذ حياتك، ما فعلوه هو طريقة العلاج البدائية للجروح “.

