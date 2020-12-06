تراند اليوم : بملابس النوم .. بسمة هتاخدك جولة في بيتها – إتفرج

شاركت الفنانة بسمة متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها بملابس المنزل بعد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

ونشرت بسمة الصور عبر حسابها على Instagram وكتبت معلقة: “اعتراف: كتير من كتر المجهود المبذول، بعد ما بحضر المناسبة بيصعب عليا أغير واشيل المكياج وافك شعري! يوم افتتاح مهرجان القاهرة انتهى اليوم بأني لبست الوانزي الدافي ووقفت زي الهائلة أصور روحي في المراية”.

وكانت الفنانة بسمة قد أكدت أنباء إصابتها بفيروس كورونا عقب عودتها من مهرجان الجونة.

وكتبت بسمة عبر Facebook معلنة أنها عزلت نفسها منذ أسبوع بعد إيجابية تحليلها، موضحة أنها لم تعان من أي أعراض.

قالت: “بقالي أزيد من اسبوع معزولة لأن نتيجة تحليلي كانت إيجابية. الحمدلله تقريبا مفيش أعراض. أول ما عرفت بلغت الأشخاص اللي خالطتهم، وهم بدورهم أجروا التحليل”.

وأوضحت أنها لم تكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها أعلنت لكل المحيطين بها: “مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لاني فعليا اعلنت للاشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة. بكتب دلوقتي البوست ده عشان اشكر كل الناس اللي سألوا عليا. باذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية. شكرا للجميع”.



