«أمير الشعراء» يغلق باب التسجيل بموسمه التاسع

الأحد 6 ديسمبر 2020

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، انتهاء فترة تلقي قصائد المرشحين لبرنامج «أمير الشعراء» بموسمه التاسع (2020 - 2021) والذي شهد إقبالاً كبيراً من شعراء العربية الفصحى على المشاركة به، بوصفه أحد أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي.



ويبدأ أعضاء لجنة تحكيم البرنامج المكونة من الدكتور علي بن تميم والدكتور صلاح فضل والدكتور عبدالملك مرتاض، واللجنة الاستشارية التي تضم الدكتور أحمد خريس والدكتور محمد حجو، خلال الفترة المقبلة عملية فرز وتقييم القصائد واختيار أفضل 150 شاعراً بين مئات المرشحين الذين سيخضعون لمقابلات عن بعد وفق معايير فنية ونقدية دقيقة.

وستحدد لجنة التحكيم بعد إجراء المقابلات قائمة تضم 40 شاعراً سيخضعون بدورهم لاختبارات إضافية أكثر صعوبة من قبل لجنة التحكيم، وذلك لاختيار القائمة النهائية المكونة من 20 شاعراً، والذين سيشاركون في حلقات البث المباشر من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي للمنافسة على لقب «أمير الشعراء» وصولاً للحلقة النهائية والفوز ببردة الشعر وخاتم الإمارة.

يأتي إطلاق برنامج «أمير الشعراء» بموسمه الجديد في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على العالم لذا تحرص اللجنة المنظمة على التعاون مع الجهات المختصة لوضع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لأعلى المعايير حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ويواصل البرنامج تحقيق أهدافه ورسالته من أجل النهوض بالشعر العربي الفصيح والارتقاء به وبشعرائه والترويج له في الأوساط العربية وإحياء الدور الإيجابي للشعر العربي في الثقافة العربية والإنسانية والتأكيد على دور أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل الثقافي.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب «أمير الشعراء» سيحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة، إلى جانب جائزة نقدية بقيمة مليون درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم، على أن تمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس.

كانت «لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي»، قد أعلنت فتح باب التسجيل أمام الراغبين في المشاركة في برنامج أمير الشعراء بموسمه التاسع عبر موقعه الإلكتروني خلال الفترة من 5 نوفمبر الماضي إلى 5 ديسمبر الجاري.