مراهقة تفوز بلقب شخصية العام

متابعة بتجــــــــــرد: نالت مبتكرة وعالمة في الخامسة عشرة من عمرها لقب “طفل العام” لأول مرة، من مجلة Time. فلقد ابتكرَت غيتنجالي راو، من ولاية كولورادو الأميركية، تكنولوجيات جديدة في مجالات متعددة؛ منها: جهاز يمكنه معرفة ما إذا كانت مياه الشرب تحتوي على مادة الرصاص، وتطبيق وإضافة لغوغل كروم يستخدمان الذكاء الاصطناعي لرصد التنمّر السيبراني.

كما أعربت غيتنجالي عن أملها في إلهام الآخرين للخروج بأفكار “تحلّ مشكلات العالم”.

واختارت اللجنة غيتنجالي من بين 5000 مرشح في الولايات المتحدة، بعد تصفيتهم إلى 5 مرشحين نهائيين. ومن المقرّر تكريمها والمرشّحين الأربعة النهائيين في حفل تلفزيوني خاص.

وكانت مجلة Time قد بدأت اختيار “رجل العام” وتكريمه في 1927، ثم حَدَثَت الجائزة لتكون “شخصية العام”، لكن هذه هي المرة الأولى التي تختار فيها “طفل العام”.