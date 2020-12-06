“آية في الجمال” لـ حمادة هلال يتخطى المليون مشاهدة

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متابعة بتجـــــــــرد: استطاع كليب “آية في الجمال” للفنان المصري حمادة هلال أن يحقق نجاحًا لافتًا، متخطيًا المليون مشاهدة على “يوتيوب” في أقل من أسبوع من طرحه.
الكليب قام بتصويره حمادة هلال مع المخرج عادل سرحان في دبي، حيث رصدت له شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ميزانية عالية جدًا ليخرج إلى الجمهور بمستوى يليق بالفنان المصري الشهير وبالشركة الرائدة في عالم الإنتاج الموسيقي بالوطن العربي.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “آية من الجمال” من كلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة، ويسعى من خلالها حمادة هلال إلى تقديم جرعة سعادة وأمل لجمهوره بأجواء صيفية مبهجة.
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