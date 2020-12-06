متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أيام من التشويق، أطلق الفنان الكويتي نبيل شعيل اليوم عملين فنيين دفعة واحدة من انتاج شركة روتانا. الأغنية الأولى مصرية بعنوان “بقالي ساعة” كلمات ايمن بهجت قمر، الحان وليد سعد. الأغنية الثانية خليجية بعنوان “اللحظة الوداعية” كلمات قصي عيسى، الحان علي صابر. وبدأ الجمهور بالتفاعل مع العملين عبر المنصات الإجتماعية خاصة أن المطرب الكويتي يُعد أحد أهم المطربين في الخليج، لما يحظى به من جماهيرية عريضة من مختلف البلدان بفضل مسيرته الفنية الطويلة وأغانيه المميزة واللافتة.

كانت هذه تفاصيل خبر نبيل شعيل يُهدي جمهوره أغنيتين دفعة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.