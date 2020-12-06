شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة توجه رسالة إلى جمهورها بعد حفلها الافتراضي: تخيلت وجوهكم مبتسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة أصالة، رسالة إلى جمهورها بعد إحيائها حفلا غنائيا "أون لاين" بقيادة المايسترو هاني فرحات مؤخرًا، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورًا من الحفل معلقة: "في هذا اليوم كان امتحاني.. كيف لي أنّ أراكم وأستشعر دفء قلوبكم منّ خلف شاشه؟.. كان إصراري على إسعادكم أقوى ممّا هو عليه".

وأضافت أصالة موجهة حديثها إلى جمهورها: "تخيّلت وجوهكم مبتسمة فَرِحة.. وتماهيت معكم رغم البعد.. شكراً أحبّتي على دعمكم ومحبّتكم وثقتكم الّتي قوّتني وزوّدتني عزيمة وأملاً ومحبّه.. كانت ليلة كحبّة دواء لأيّام ليست كما أتمنّى .. طاب قلبي فيها وتحرّرت روحي".



أصالة عبر انستجرام

وطرحت مؤخرا النجمة السورية أصالة نصرى كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" على موقع يوتيوب، والتى قدمتها ضمن ألبومها الجديد "لا تستسلم"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.



أصالة

وكانت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى "لا تستسلم" طرحت أغانى الألبوم الجديد الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث ضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية.



الفنانة أصالة

ومن أغانى الألبوم "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.



النجمة أصالة

ويتضمن أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى"من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.

كما يضم الألبوم أغانى "أنا معاك" من كلمات سعودى بن عبد الله، ألحان سهم، توزيع رأفت، "بيان" من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "لا تستسلم" من كلمات سعودى بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "غمض عيونك" من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، "أنا عمرى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "اشتقت لك" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.