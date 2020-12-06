شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الصف الأول كشفوا عن حبهم لفريق BTS.. أبرزهم هالزى وجون سينا وفالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الفريق الكورى الشهير BTS أن يحقق شعبية جارفة حول العالم وذلك بعد تقديم سلسلة من الأعمال الغنائية الناجحة، وبفضل موهبة أعضاء الفريق المذهلة أصبح لـ BTS معجبين من أهم و أشهر نجوم العالم وهو ما أكدوه عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة .



BTS

يأتى فى المقدمة النجم والمصرع الشهير جون سينا الذى يتمتع بشعبية مذهلة حول العالم، وقد أكد سينا لعدة مرات أنه واحد من أشد المعجبين بفريق BTS وتساءل بخفه ظل في تويتة إذا كانوا بحاجة لحارس شخصي .



بوست كتبه جون سينا

كذلك النجمة العالمية هالزى التى ألتقت بأعضاء فريق BTS وذلك خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية لعام 2017 ، و منذ ذلك الحين ، يبدو أنها أصبحت واحدة من المقربين للفريق الكورى الشهير ، كما تعاونت معهم هالزى فى واحدة من أشهر أغنياتهم و هى " Boy With Luv " ، و اشارت عدد من المواقع أن هالزى واحدة من BTS ARMY .

ودخل أيضا القائمة المذيع جيمى فالون مقدم برنامج " late night show " ، و كان اللقاء الأول بين فالون و أعضاء الفريق عندما ذهب فالون إلى بروفة للفريق ، و يظل المذيع الشهير يرسل التمنيات الطيبة ورسائل الدعم لجميع أعضاء الفرقة .

كما يدخل القائمة أيضا النجم العالمى شون مندس الذى التقى بأعضاء الفريق بكواليس حفل American Music Awards و ذلك عام 2017 ، ليظهر مندس عدة مرات ليؤكد أنه واحدج من المعجبين بالفريق الموهوب الشهير ، و تضم القائمة أيضا كل من تيرا بانكس و المذيع جيمس كرودن و كاميلا كابيلو شارلى بوث و غيرهم .