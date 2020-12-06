شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم في فيديو طريف: مش قادرة أعمل مسحة.. مناخيري ملتهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بمقطع فيديو طريف عن مسحة اختبار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أعربت فيه عن غضبها من كثرة عمل مسحات كورونا، قائلة :"بجد حرام ما يرضيش ربنا.. مش قادرة اعمل مسحة.. حرام.. مناخيري خلاص التهاب".

يأتي ذلك بعد يومين من دعم الفنانة إيمي سمير غانم للإعلامى رامى رضوان زوج شقيقتها النجمة دنيا سمير غانم، بعد تأكيده إصابته بفيروس كورونا، متمنية له الشفاء، ووجهت إيمى رسالة له، حيث نشرت صورته عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "ربنا يحفظك يا رامى".



الفنانة إيمي سمير غانم

وكان الإعلامى رامى رضوان أعلن إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك "الحمد لله على كل حال.. الحمد لله حمدا كثيرا.. تأكدت إصابتى بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندى أجسام مضادة وأمرع فى الأرض بإذن الله.. أنا باكتب عشان لو أى حد قابلنى الكام يوم اللى فاتوا ياخد باله لا داعى للقلق.. لو ظهر أى أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضرورى".

يشار أن آخر أعمال إيمى سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو"، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2019، تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ‏إخراج وليد الحلفاوى، بطولة إيمى سمير غانم بمشاركة ‏عدد من النجوم أبرزهم: حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، ‏محمد ثروت، ملك قورة، محمد محمود، أحمد سلطان، ‏بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم‎.

ودارت أحدث "سوبر ميرو" حول "أميرة طفطف" مسئولة سوشيال ميديا في موقع "الخبر اﻷكيد"، تعاني من والدها الذي يعاملها مثل اﻷطفال، ومن تعنت مدرائها في العمل، وتحاول البحث عن مكامن قوتها الخاصة، فيساعدها صديقها على امتلاك قدرات خارقة.



إيمي سمير غانم عبر انستجرام