شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداء الحلق آخر أزمات ابن هشام سليم.. اعرف رده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت أزمة نور هشام سليم -المتحول جنسيا- للظهور مرة أخرى على الساحة، بعدما سألة الكثيرون عن السبب وراء ارتدائه لــحلق بأذنيه في صورة نشرها على إنستجرام مؤخرًا.



نور هشام سليم

وعلق نور هشام قائلًا بطريقة ساخرة: "كلمة للشباب اللي داخلة تتكلم عن الحلق بتاعي، وإن الحلق بتاعي مضايقهم، وإني أنا بقيت راجل فمينفعش ألبس حلق وحاجات كده، هقولكوا حاجة، طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه".

وأضاف نجل هشام سليم: "وبعدين يعني بجد فرقت إيه؟ يعني أنا دلوقتي لبست الحلق وناوي أجيب واحد تاني، بقيت أنا كده خلاص كل اللي عملته اتمسح؟ كل واحد يركز في نفسه، ويسيبني أعمل اللي أنا عايزه براحتي".

سابقا دافع نور هشام سليم عن المثليين ومعاناتهم في التعامل مع الأخرين، مدافعاً عن سارة حجازي التي انتحرت.

وقال أبن هشام سليم المتحول جنسيًا: "اللى راضي بيا ومش راضي بملك الكاشف يبقي منافق، اللى راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقي منافق، واللى هيجي يقول لا أصل دا الدين ودا الإسلام، لا دا دينك انت وحياتك انت، وبراحتك تفكر بطريقتك بس متفرضش دينك عليا أو على سارة أو على ملك".



بوست لنور هشام سليم

وكان الفنان هشام سليم، قد أعلن منذ فترة عن تحول ابنته نورا إلى "نور"، قائلا: "بنتي نورا بقى ابني نور"، وظهر الثنائي في فيديو يتحدثان بصراحة ومن القلب عن قصة التحول.



نور هشام

وأشار هشام سليم إلى الفترات الصعبة التي عاشتها "نور" في سبيل تحولها إلى ذكر، وكيف مرت بتجارب نفسية عصيبة، وطريق لم يكن له نهاية سوى التحول إلى ذكر، فكانت العملية والتي حولتها إلى شاب.



نور

ودعمه والده بعد 18 عاما كان فيها أنثى، وقال سليم في برنامج "شيخ الحارة والجريئة": "كنت على طول بشك في الحكاية دي، لغاية ما جت في يوم قالتلي أنا عايشة في جسم غير جسمي، وكانت عندها 18 سنة، ودلوقتي 26 سنة، وقولتلها المطلوب مني إيه".