شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أعادت الشركة المتحدة الدراما المصرية لريادتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الفترة الماضية نجحت الشركة المتحدة في عمل إستراتيجية جديدة وضبط السوق الإعلانى بين القنوات وفتح سوق جديدة تمثلت في منصة "watchit" .

وخلال السنوات الماضية كانت الصناعة متجهة للانهيار ولكن بوجود الشركة المتحدة تحولت الصناعة إلى عالم آخر مليئ بالنجاح والتقدم والازدهار بتقديم عدد من الأعمال الدرامية التي قدمت هذا العام ومنها مسلسل "الاختيار" الذى حقق نجاحا كبيرا وشارك في بطولته كل من النجم أمير كرارة وأحمد العوضى وآخرين، وما تم تقديمه فى الاختيار لم يكن به مبالغة، وكانت وقائع حقيقية رغم ما حملته من قسوة للمصريين، وهذا أمر لافت للنظر، والمسلسل كان رسالة إلى مصر والخارج أيضًا، وقدم صورة رائعة، وحمل صدقًا حقيقيًا، ولم يقتصر الرسالة التى حملها على المصريين فقط، وبعد نجاحه والذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضى، أعلنت الشركة المتحدة إنتاج جزء ثانٍ من المسلسل وإذاعته من خلال إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة لإعلام المصريين، ويجرى تصويره حاليًا ويشارك في بطولته النجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وبشرى وليلى عز العرب وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى ويعد من أقوى مسلسلات دراما 2021 .





واستكمالاً للأعمال الوطنية تقدم أيضًا الشركة المتحدة رمضان المقبل مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز وهند صبرى، ويجسد عز دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

وتأجل عرض مسلسل "القاهرة كابول" من العام الماضى، وذلك بسبب ضيق الوقت لاسيما أن المسلسل يحتوى على تصويرعدة مشاهد خارج مصر، وهو ما دفع شركة الإنتاج على تأجيل المسلسل وعرضه فى الموسم المقبل، حتى يتثنى لصناعه فرصة لتقديم عمل درامي جيد، ويعد من أضخم الأعمال التي تقدم في دراما 2012 .





مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته بجانب النجوم الثلاثة طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، كل من حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.