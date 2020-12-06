انطلاق مهرجان المسرح العربى فى 9 ديسمبر والدورة الـ37 تحمل اسم سناء شافع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق مهرجان المسرح العربي ( زكي طليمات ) بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون يوم الأربعاء 9 ديسمبر ويستمر حتي 23 من نفس الشهر وتحمل الدورة السابعة والثلاثين اسم الفنان الراحل سناء شافع ، والمهرجان يتنافس علي جوائزه 13 عرضا مسرحيا ويقام تحت إشراف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مدحت الكاشف وأمين ورائد اتحاد الطلبة الدكتورة عبير فوزي ويخرج حفلي الافتتاح والختام الفنان طه خليفة ومدير المهرجان محمد هاني . المهرجان يقام على مسرح علي فهمى بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكل العروض المسرحية من إعداد وتمثيل طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، ويتم حاليا تشكيل لجنة تحكيم لاختيار أفضل العروض ، وكانت الدورة السابقة قد تم تكريم خريجى دفعة عام 2002، وكان منهم الفنانة مروة عبد المنعم، والمخرج خالد حسونة، مع مجموعة من النجوم خريجي الأكاديمية منهم أحمد حلمى وماجد الكدواني.

مهرجان المسرح العربي زكي طليمات

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