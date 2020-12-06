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نيللي كريم: "سجن النسا" يتناول المرأة المقهورة وحلاوة الفن أنه بيعيشك في القصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة نيللي كريم، إن مسلسل "سجن النسا" تناول قضايا المرأة المقهورة واللي مضطرة تتحمل حاجات كتير، ومن خلال السجن بتشوفي ستات عملوا جرائم، لنتيجة الحياة القاسية والظروف اللي عاشوها، وده بسبب الجهل وعدم الثقافة. 

 

وأضافت خلال الجلسة النقاشية لدور السينما لمواجهة مخاطر الاتجار بالبشر في مهرجان القاهرة السينمائي: أنا كل اللي في تفكيري أني بعمل شخصية غالية في المسلسل مش قضية معينة، وكمان كل واحد له قصة وحكاية، بس المسلسل في الآخر بتتفرج علي قصة واقعية ودي حلاوة الفن أنه بيعيشك في القصة، ولو أنت حابب أوي بتقعد تفكر إيه حصل وحصل ليه وتدور علي حلول. 

 

وقال النجم آسر ياسين خلال الجلسة، بنحاول نعمل فرق حقيقى ونساعد عشان مؤمن بيها عشان عندى أولاد وعاوز ولادى وأولاد أولادى يساعدوا المستضعفين والضحايا وده دورنا ".

 

وأضافت النجمة نيللى كريم: من عشر سنين كنت مهتمه أوى بأولاد الشوارع و ليل و نهار بدور  على فيس بوك عشان نرجعهم لأهلهم و تعمقت لقيت الموضوع صعب أوى ولازم دعم جميع الجهات وقد ايه مهم التوعية و أن الواحد يكون مثقف عشان يعرف يروح فين و يتكلم مع مين للمساعدة"

 

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