شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبدالغفور: استمتعت بمشاهدة 4 أفلام اليوم من دول مختلفة بمهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور، أنها استمعت بمشاهدة 4 أفلام من دول مختلفة خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، اليوم الأحد، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورة لها معلقة: "اليوم الثاني من مشاهدة الأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. استمتعت بمشاهدة ٤ أفلام من دول مختلفة (إيطاليا، مصر، إثيوبيا، أستراليا)".



ريهام عبدالغفور

كما أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور – في وقت سابق من يوم السبت، عن سعادتها بتواجدها فى إحدي لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة:" شرف وفخر ليا أكون عضو من أعضاء لجنة التحكيم سينما الغد للأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. استمتعت اليوم بمشاهدة خمس افلام من دول مختلفة مصر، البرتغال، كوبا، سويسرا، روسيا".



ريهام عبدالغفور عبر انستجرام

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة من مساء اليوم الأحد، الفيلم الأمريكي (Nomadland - أرض الرُحّل) إخراج كلوي تشاو، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم فاز باثنتين من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم. ويعرضه مهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.

كما عقدت اليوم الأحد، بمهرجان القاهرة السينمائى حلقة نقاشية أدراتها ميلاني جودفيلو مراسلة سكرين إنترناشونال في الشرق الأوسط، بمشاركة ستة من أبرز المخرجين والممثلين الصاعدين في العالم العربي وشمال إفريقيا، الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في النسخة الرابعة من مبادرة الكشف عن المواهب نجوم الغد العرب، بمشاركة الفنان أحمد مالك، وهو أحد المشاركين في نسخة 2017 من نجوم الغد العرب.