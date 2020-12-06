شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يحتفل بفوز الأهلي على "الأرجوحة": لما تبدأ يومك وأنت محقق "الثلاثية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد محسن بتتويج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح، على طريقته الخاصة، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على انستجرام، مقطع فيديو ظهر فيه وهو مستلقي على الأرجوحة مازحا:" لما تكون أهلاوي وتبدأ يومك وأنت محقق الثلاثية".

وهنأ النجم محمد محسن، النادي الأهلي عقب فوزه على طلائع الجيش من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا :موسيماني دا راجل بركة والله. مبروك للأهلي وتحية لطلائع الجيش على الأداء القتالي حتى آخر لحظة. ماتش جميل وتتويج أجمل عشان جه بعد تعب وإصرار وتوفيق كبير. مبروك لكل الأهلاوية".

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسم.

واحتفل النادى الأهلى وجماهيره بحصد الثلاثية، حيث حقق النادى الأهلى إنجازا تاريخيا بعد أن اقتنص كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، ليحصد الثلاثية (كأس مصر ودورى أبطال افريقيا والدورى المحلي) للمرة الثانية فى تاريخه.



الفنان محمد محسن



النجم محمد محسن