شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور ونجلاء بدر يشاركان فى فيلم "ليلة العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365" أنه تعاقد مع كل من ريهام عبد الغفور ونجلاء بدر ومحمود حافظ للمشاركة فى فيلم "ليلة العيد"، مشيرًا إلى أن مخرج الفيلم سامح عبد العزيز لم يحدد موعدا لبدء تصوير الفيلم، الذى تدور أحداثه حول 6 بطلات، ولكل بطلة حكاية مختلفة تدور حول ليلة العيد، ويناقش قهر المرأة فى المتجمع.

وكان أيضًا المنتج أحمد السبكى قد أعلن من قبل ترشيح النجمة يسرا لبطولة هذا الفيلم، وجاء اختيار سامح عبد العزيز لـ يسرا بعد تعاونهما سوياً فى مسلسل "خيانة عهد" بموسم دراما رمضان الماضى، والنجاح الذى حققاه سوياً، وحتى الآن لم تبدى يسرا رأيها النهائى فى المشاركة بالعمل حتى تنتهى من قراءة السيناريو.

ويذكر أن المؤلف أحمد عبد الله رشح كلا من الفنانة رغدة والفنانة سميحة أيوب للمشاركة فى العمل، وحتى الآن لم يتم التعاقد مع أى بطلة فى الفيلم، ومازالت التحضيرات جارية بين مخرج العمل والمؤلف والمنتج أحمد السبكى.

وكانت آخر أعمال يسرا في السينما فيلم "صاحب المقام"، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، محسن محي الدين، الراحل إبراهيم نصر، هالة فاخر، محمد لطفي، فريدة سيف النصر، محمد ثروت، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.