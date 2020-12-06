صور| صلاح عبدالله ينتهي من تصوير مشاهده بمسلسل "في يوم وليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
انتهى الفنان صلاح عبدالله من تصوير مشاهده في مسلسل "في يوم وليلة"، اليوم.
ونشر "عبدالله" صورًا تجمعه بفريق العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " مسلسل٣٥حلقة بدأت تصويره آخر سبتمبر وخلصت دوري من شوية اسمه في يوم وليلة ومن حلاوة فريق العمل حاسس إني خلصته في يوم وليلة".
مسلسل "في يوم وليلة" إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وبطولة أحمد رزق وداليا مصطفى و نضال الشافعي وولاء الشريف، المقرر عرضه قريبا على إحدى القنوات الفضائية، ويعرض خارج السباق الرمضاني".
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