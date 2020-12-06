معاذ عبدالرحمن ينضم لمسلسل "ماء الورد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
انضم الممثل السعودي المسرحي معاذ عبدالرحمن، رسميًا إلى أبطال المسلسل الدرامي "ماء ورد"، والذي يتم تصويره حاليًا داخل أحد الاستوديوهات الشهيرة بلبنان.
المسلسل يضم أكثر من 20 نجمًا عربيًا من السعودية ولبنان وسوريا، وجاري الانتهاء من الاستعدادت الأخيرة لسرعة تصويره وعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل..
"ماء ورد" مسلسل درامي اجتماعي يدور في 30 حلقة ، من جزئين كل جزء مكون 15 حلقة متصلة، وهو من تأليف السعودي محمد جاسم، وإخراج محمد بن عبدالعزيز.
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