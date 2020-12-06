بينها "الحرب الثالثة وجاجارين".. جدول عروض يوم الاثنين في مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي في اليوم الخامس من فعالياته، استكمال برنامج أفلام الدورة 42 والتي انطلقت بحفل الافتتاح يوم الأربعاء 2 ديسمبر وتستمر حتى 10 من نفس الشهر.

وينشر "الخليج 365" جدول عروض يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر في مهرجان القاهرة السينمائي:-

2:30|50 أو حوتان يجتمعان علي الشاطئ | المسرح الكبير.

5:30 | جاجارين | المسرح الكبير.

8:00 | أرض الرحل | المسرح الكبير.

12:30 | نحن من هناك | المسرح الصغير.

3:30 | أرواح جولييت | المسرح الصغير.

6:30 | الأفضل لم يأتِ بعد | المسرح الصغير.

9:30 | الحرب الثالثة | المسرح الصغير.

12:30| ثمانية ونصف | مسرح الهناجر.

3:30 | سينما الغد 3 | مسرح الهناجر.

7:00 | منفي | مسرح الهناجر.

9:30 | طفل | مسرح الهناجر.

6:30 | حظر تجول | مسرح we.

9:30 | دروس اللغة الألمانية | مسرح we.

4:30 | مؤتمر | أوديون 1.

7:30 | المُريد | أوديون 1.

10:00 | عاش يا كابتن | أوديون 1.

1:00 | سينما الغد 2 | أوديون 2.

4:00 | وحوش تنبش في القش | أوديون 2.

7:00 | تحت السماوات والأرض | أوديون 2.

10:00 | اسمي بغداد | أوديون 2.

كما ينشر "الخليج 365" جدول الفعاليات في أيام القاهرة لصناعة السينما:-

11:00 | محامي المبدعين "الجانب التجاري والعناصر القانونية في صناعة الأفلام" | فندق ماريوت – القاهرة.

12:30 | حوار مع "رئيس لجنة تحكيم المهرجان المخرج ألكسندر سوكوروف" | دار الأوبرا المصرية.

1:00 | حلقة نقاشية "أصعب مما تبدو عليه.. صناعة الأفلام القصيرة بين الفن والسوق" | فندق ماريوت – القاهرة.

3:00 | حلقة نقاشية "قصة نجاح فيو" شركات خدمات الفيديو عبر الطلب في الشرق الأوسط | فندق ماريوت - القاهرة.

4:30 | محاضرة "التمرد الطبيعي.. محاضرة يقدمها المؤلف الروسي الكبير أندريه كونشالوفسكي" | دار الأوبرا المصرية.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.