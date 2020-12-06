تأجيل تصوير مسلسل "إخناتون" لظروف إنتاجية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قرر صناع المسلسل التاريخي "إخناتون" تأجيل تصويره، بعد فترة تحضيرات استمرت لمدة ثلاثة شهور.

وقال إبراهيم سيد القليعي مؤلف مسلسل "إخناتون" في بيان صحفي : "كنت أحلم أن أرى عملا فنيا يحكي لنا عن بعض من قادة تاريخنا الفرعوني القديم، فكيف لا ونحن نمتلك أعظم حضارة عرفتها البشرية".

وتابع: "لكن اضطر فريق عمل مسلسل "إخناتون" لتأجيل بدء تصويره لظروف إنتاجية ونتمنى أن ننتهي من تحضيراته وترشيح باقي الأبطال وإتمام التعاقدات خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر ترجمته لعدة لغات للتعريف بتاريخنا العظيم وعرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية ".

مسلسل "إخناتون" بطولة مجموعة كبيرة من المواهب الشابة، وجاري اختيار باقي أبطاله، وهو من تأليف إبراهيم القليعي، وإخراج سيد عامر.

يذكر أن المؤلف إبراهيم سيد القليعي والمخرج سيد عامر يتعاونان للمرة الثانية من خلال مسلسل "إخناتون" بعد تعاونهما في الفيلم القصير "ريشة" وأبطاله مجموعة من شباب المعهد العالي للفنون المسرحية.