بالفيديو..تفاصيل برنامج ريهام عبد الغفور خلال أيام "القاهرة السينمائي"

تتواصل فعاليات الدورة الثانية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لليوم الرابع، ومنها عرض الفيلم المصري "عمار"، ضمن عشرة أفلام تشارك في مسابقات المهرجان المختلفة.

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وخلال مقابلة مع القناة الأولى المصرية، أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة "سينما الغد" للأفلام القصيرة، وقالت إنها تتشرف بالمشاركة في إحدى لجان

تحكيم مهرجان كبير مثل القاهرة السينمائي الدولي، وتتمنى أن تكون على قدر المهمة وتعطي رأيها الأمين، موضحة أنها شاهدت اليوم خمسة أفلام، ويتضمن برنامجها في الأيام القادمة مشاهدة خمسة أفلام كل يوم.

وفي لقاء آخر، عبر المخرج المغربي هشام آمال عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، وقال إنه كمخرج عربي مرتبط

بشكل كبير بالسينما والدراما المصرية، وبطبيعة الحال فإن الحضور وتقديم فيلمه [ميلوديا المورفين] شيء مهم.

وأضاف هشام آمال أن الجميع يدرك أن إقامة المهرجان هذا العام تأتي في ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنه يعتقد في نفس الوقت أن إقامته مسألة مهمة، طالما كان هناك التزام بالمسائل الاحترازية، فلا بد للحياة أن تستمر.

أما بطل الفيلم، الفنان المغربي هشام بهلول، فأكد على سعادته بالتواجد في المهرجان، وبالتفاعل وأسئلة الجمهور بعد عرض الفيلم، وشكر كل من تواجدوا في القاعة.