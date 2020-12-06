أول ظهور لـ " هنادي مهنا وخالد صالح" بعد الزواج

حرص الممثلان خالد صالح مع زوجته الممثلة هنادي مهنا ، على حضور احتفالية منصة Viu التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 .

وظهرت هنادي مهنا وهي ترتدي فستانًا أسود اللون بفتحة جانبية، بينما ارتدى أحمد خالد صالح بذلة سوداء ومعطف مطرز باللون الذهبي.

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كان الفنان أحمد خالد صالح قد أعلن خطبته للفنانة هنادي مهنى نهاية ديسمبر الماضي، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، واحتفلا بزفافهما في 6 نوفمبر 2020 بحضور عدد من نجوم الفن.

وتشاركا العمل سويا في مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.

يذكر أن ظهور العروسان جاء في مساء الأحد بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، لحضور العرض الأول لمسلسلي "أنصاف مجانين" و"وادي الجن" من إنتاجات Viu الأصلية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لأيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مسلسل "أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة السعودية د. شيماء

شريف، والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.



المسلسل من إخراج عمر رشدي، وبطولة الفنانين المصريين أحمد خالد صالح وأسماء جلال.

أما مسلسل "وادي الجن" فهو من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني. بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى والنجمة ريهام سعيد. ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.