سكرين إنترناشونال تكشف عن نجوم الغد العرب برعاية MBC

كشفت سكرين إنترناشونال، عن قائمة النجوم والمخرجين الـ6 الواعدين من العالم العربي، الذين تم اختيارهم في مبادرة نجوم الغد العرب التي تستهدف تسليط الضوء على المواهب.

أقيمت النسخة الرابعة من نجوم الغد العرب ضمن منصة الصناعة الناجحة أيام القاهرة لصناعة السينما، وبدعم من MBC الأمل، وهي مبادرة المسئولية الاجتماعية في مجموعة MBC، التي تركز على دعم الشباب العرب، وإعدادهم لمستقبل أفضل.

نجوم الغد العرب أعدتها وقامت باختيار المواهب فيها ميلاني جودفيلو مراسلة سكرين إنترناشونال في العالم العربي، بمشاركة المحرر مات مولر وفين هاليجان رئيس المراجعات النقدية.

ومن أجل اختيار الأسماء في برنامج نجوم الغد العرب، استقرت سكرين على 6 ممثلين ومخرجين حققوا بالفعل تأثيراً واضحاً في تخصصهم، مع مؤشرات تدل على أن لديهم المزيد.

صانع الأفلام المصري سامح علاء بدأ مسيرته مساعد مخرج في الإعلانات والأفلام الطويلة، في 2016 حصل على الماجستير في صناعة الأفلام في مدرسة EICAR المرموقة في باريس. فيلمه القصير الأول "خمستاشر" حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2017، ثم فاز بعدد كبير من الجوائز. دخل سامح التاريخ وأصبح فيلمه الأحدث "ستاشر" هو أول فيلم مصري ينافس ويفوز بجائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير في مهرجان كان السينمائي. يعمل سامح حالياً على فيلمه الروائي الطويل الأول "تمنتاشر".

وهناء العمير كاتبة موهوبة وصانعة أفلام وناقدة سعودية، مسلسلها التشويقي "وساوس"، هو أول إنتاج أصلي سعودي لصالح منصة نتفلكس، ويُعرض حالياً عبر 190 دولة. ظهرت هناء على الساحة في عام 2008، عندما فازت بجائزة أفضل سيناريو في المسابقة السعودية السينمائية عن فيلمها القصير هدف، كما حصلت على جوائز أخرى عن أغنية البجعة وشكوى في مهرجان أفلام السعودية.

وفي بداية العام الجاري، حصلت هناء على منحة الإنتاج في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقدرها 500 ألف دولار، وذلك لصالح مشروع فيلم شرشف، كما فازت مخرجة الفيلم هند الفهد أيضاً بنفس المنحة المالية حتى يخرج الفيلم إلى النور.

الممثل الصاعد بريس بكستر الجلاوي، وُلد في سويسرا ونشأ في المغرب، درس بريس التمثيل في أكاديمية نيويورك للأفلام ومسرح لي ستراسبرغ ومعهد السينما. قُدر له العمل في مجال الفنون، جده هو حسن الجلاوي الفنان التشكيلي المغربي ذو الإنتاج الغزير، وعمه

هو مهدي الجلاوي الممثل والمخرج والكاتب الذي كان له تأثير كبير على بريس في صغره.

تضم مسيرة بريس عدة أعمال منها، "رهائن" للمخرج مهدي الخودي، و Miss Fisher and the Crypt of Tears للمخرج توني تيلس، وسوف يظهر أيضاً في الدراما السياسية القادم "يوم الفداء" للمخرج المغربي هشام حجي، ويشارك في البطولة أندي جارسيا، ومن المقرر صدوره في عام 2021. كما سيشارك بريس في فيلم A Song for Juliette للمخرج حميد الحباوي.

وعلى صعيد الشاشة الفضية، شارك في مسلسل Glow & Darkness للمخرج خوسيه لويس مورينو وبطولة جاين سيمور ودينيس ريتشاردز وجوان كولينز. يعكف بريس حالياً على تصوير فيلم The Moderator للمخرجة زهور فاسي الفهري، كما انضم إلى طاقم الفيلم الفرنسي-المغربي Atoman وهو العمل الذي يقدم أول بطل خارق إفريقي مغربي.‎

وتارا عبود ممثلة أردنية فلسطينية صاعدة، بدأ شغفها بالفن في سن مبكرة، إذ درست الباليه في المركز الوطني للثقافة والفنون بعمان. منذ اقتحامها لعالم صناعة الإبداعية، حصلت تارا على العديد من الأدوار في عدة مشاريع تخرج لمخرجين صاعدين، تمكنوا من الإعلان عن قدومهم بقوة. قدمت تارا العديد من الأداءات المبهرة في مجموعة من الأفلام القصيرة، قبل أن تحصل على دور البطولة الأول في فيلم "أميرة الجبال" لأمجد الرشيد، وتبعه عدة أعمال مثل "12 سنتيمتر" للمخرج زيد خالد، وحياة للمخرجة لين عوض. كانت انطلاقة تارا على الشاشة الفضية من خلال المسلسل الأردني "عبور" ونالت إشادة كبيرة عن أدائها، لتحصل على دور بارز في فيلم "أميرة" للمخرج المصري المعروف محمد دياب، وبطولة صبا مبارك وعلي سليمان.‎

ستيفاني عطا لله مغنية وممثلة سينما ومسرح لبنانية، استطاعت لفت الأنظار إليها محلياً ودولياً. نشأت ستيفاني في بيروت، وتخرجت في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة. في 2017، شاركت ستيفاني في الفيلم الموسيقي In Circle الذي تم تصويره في لوس أنجلوس وأخرجته راشيل ماجردجيان، كما تشارك في فيلم الإثارة

النفسي "فرح" للمخرجين حسيبة فريحة وكينتون أوكسلي، وتشارك هي بالغناء فيه بالمشاركة مع الفنان البريطاني بوي جورج ضمن الموسيقى التصويرية للفيلم. تقوم ستيفاني حالياً بتصوير دورها في الفيلم الإماراتي الثلاثاء "12" للمخرج مجدي سميري، الذي من المقرر إطلاقه في 2021، ومن المقرر أيضاً أن تشارك في شهر رمضان من خلال بطولة مسلسل "نبض" للمخرج محمد لطفي، بالإضافة إلى تقديم البرنامج الأسبوعي كزدورة.

مهدي رمضاني ممثل جزائري من المقرر أن ينطلق في الشاشة الكبيرة من خلال المشاركة في بطولة الفيلم التاريخي "هليوبوليس" الذي يمثل الجزائر في جائزة الأوسكار 2021 لأفضل فيلم دولي. يجمع رمضاني بين أدائه التمثيلي وحرفة صياغة المجوهرات على الطريقة البربرية. أول ظهور لمهدي كان في 2011 من خلال الفيلم القصير "غداً الجزائر؟" للمخرج أمين سيدي بومدين، ثم شارك بعدها في الفيلمين القصيرين المئة ليسوا السيد إكس وبرخاوة صباح يوم السبت للمخرجة صوفيا جاما، والفيلم الطويل الوهراني للمخرج إلياس سالم.

حصل مهدي على النجاح الدولي من خلال مشاركته في بطولة الفيلم القصير "الأيام الماضية" للمخرج كريم موسوي في 2013، الذي نافس في مهرجان لوكارنو ضمن مسابقة فهود الغد، ثم فيلم طبيعة الحال الذي حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي ضمن مسابقة نظرة ما. مؤخراً، بدأ يعمل مهدي في صناعة السينما والتلفزيون الفرنسي من خلال دور صغير في My Traitor My Love مع المخرج هيلير سيستيرن.

ويعلق المحرر مات مولر على ذلك قائلاً "تفخر سكرين إنترناشونال بتقديم 6 ممثلين وصُنَّاع أفلام واعدين في نسخة 2020 من نجوم الغد العرب. في عام مثل هذا، يصبح تسليط الضوء على المواهب في العالم العربي أكثر أهمية من ذي قبل، ولهذا فإننا نهنئ مجموعة هذا العام، ونتطلع لرؤيتهم متألقين. يسعدنا أيضاً التعاون مجدداً مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأن تنضم إلينا MBC الأمل راعياً للمبادرة. نشكر شركاءنا في نجوم الغد العرب على دعمهم".

وتقول علياء زكي مدير أيام القاهرة لصناعة السينما "2020 كان عاماً صعباً على الصناعة، لكن رغم كل التحديات، فالعالم العربي لا يزال مليئاً بالأصوات المبدعة والمثيرة، التي تستمر في وضع علاماتهم أمام وخلف الكاميرا. نفخر بتسليط الضوء على هذه المواهب الفردية الاستثنائية، ونوجه لهم كل التهنئة، كما نشكر سكرين إنترناشونال وMBC الأمل على دعمهم غير المشروط".

وتضيف مريم فرج مديرة المسؤولية المجتمعية في مجموعة MBC "نفخر بأن نكون جزءً من هذه المبادرة، وبتسليط الضوء على المواهب الصاعدة في هذه الصناعة الإبداعية. في MBC الأمل، نؤمن بأن العالم العربي لديه إمكانيات هائلة، ومواهب في انتظار من يكتشفها، ودورنا هو أن نجعل ناتج شغفهم، محتوى يقدم التثقيف والترفيه والإلهام. من خلال شراكتنا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسكرين إنترناشونال، يمكننا تمهيد الطريق لمواهب العالم العربي وللتعاون الدولي في المستقبل".