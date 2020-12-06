وحيد حامد: تحايلت على الرقابة في أفلامي

تحدث السيناريست الكبير وحيد حامد، عن كواليس اعماله السينمائية وعلاقتها بالرقابة، وذلك ضمن الندوة التي أقيمت له ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، المقامة في دار الأوبرا المصرية.

كشف حامد عن أسرار علاقة أفلامه بالرقابة، قائلاً:"كنت أعلم بعد كل فيلم لي أني سأتشاجر مع الرقابة لامحالة، بسبب جرأتي في موضوعاتي السينمائية، ولكني كنت أتحايل

عليها بوضع مشهد بسيط لامعني قوي له لـ أُشغّل به الرقابة عن باقي مشاهد الفيلم".

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تضمنت الندوة حضور فني كبير أبرزهم: "يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، الإعلامية منى الشاذلي،.. وغيرهم"، بجانب عدد جماهيري كبير من

محبيه.

قدم المخرج الكبير، شريف عرفة، مساء الأربعاء، جائزة إنجاز العمر للسيناريست البارز، وحيد حامد في حفل الافتتاح وسط حضور فني كبير.

كما حصلت الفنانة منى زكي على جائزة فاتن حمام للتميز، تقديرا لمسيرتها الفنية وماقدمتها من أعمال فنية مميزة.

يذكر أن افتتحت مساء الأربعاء، الدورة 42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.