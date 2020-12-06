تراند اليوم : ناصر القصبي يعود بعمل جديد في رمضان.. تفاصيل

يستعد الفنان السعودي ناصر القصبي، للعودة مجددا بعمل كوميدي في شهر رمضان المقبل عبر شاشة “إم بي سي”، ويشاركه في المسلسل راشد الشمراني وإلهام علي وبشير غنيم وحبيب الحبيب.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن “عودة القصبي إلى الكوميديا في رمضان عبر شاشة “إم بي سي” تأتي بناء على طلب من مالك القناة الشيخ وليد الإبراهيمي الذي يصر على عودته بعمل كوميدي يعرض في الفترة الذهبية وهي بعد الإفطار على المحطة، وهو الوحيد القادر على حصد نسبة مشاهدة عالية”.

وأوضحت أنه “بناء على ذلك، فإن الجزء الثالث من “مسلسل العاصوف”، والذي يتم العمل على إنهاء تصويره لن يعرض في رمضان 2021، وسيتم عرضه خارج رمضان على تطبيق “شاهد”.

واشتهر ناصر القصبي، بالمسلسل السعودي الكوميدي “طاش ما طاش” رفقة عبد الله السدحان، حيث قدما معا 18 جزءا طيلة عقدين من الزمن، واستمر مشواره الفني في تقديم الأعمال الكوميدية التي تناقش قضايا اجتماعية مهمة في رمضان من كل عام، من خلال مسلسلات متعددة أبرزها “سيلفي” و”العاصوف”.