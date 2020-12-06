مروان خوري يحصد أول مليون عن أغنية “مش مرتاحة”

متابعة بتجـــــــــرد: حققت أغنية النجم اللبناني مروان خوري الجديدة “مش مرتاحة” أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على طرحها عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأغنية ”مش مرتاحة” هي أغنية شبابية راقصة من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع عمر صباغ، يتطرق فيها مروان إلى موضوع الحب بقالب جديد وغير مألوف، فيعبّر عن أسفه إلى حبيبته بعد أن أخطأ في حقّها.

جدير بالذكر أن أغنية “مش مرتاحة” هي من ضمن مجموعة من الأغاني التي انتهى مروان خوري مؤخرًا من تسجيلها لطرحها تباعًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وكان مروان خوري قد طرح منذ فترة أغنية أخرى بعنوان “كمل حياتك” من كلماته وألحانه وتوزيع داني خوري، وقد جاءت بمثابة رسالة تفاؤل، دعا من خلالها مروان إلى التمسك بإرادة الحياة رغم قسوة ما يمرّ به العالم منذ انتشار وباء كورونا الذي قيّد البشر في مختلف بقاع الأرض.