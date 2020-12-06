لجين عمران تدخل عالم التمثيل

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد الإعلامية السعودية لجين عمران لدخول عالم التمثيل من بابه العريض مع شركة “صبّاح إخوان” في فيلم سينمائي مستوحى من شخصيتها الحقيقية.

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في شهر يناير 2021 بين الرياض ودبي٬ بمشاركة نخبة من النجوم بينهم شقيقة لجين النجمة السعودية أسيل عمران.

وحتى هذه الساعة لم يتم الكشف عن النجم الذي سيشارك لجين بطولة تجربتها السينمائية الأولى.

يذكر أن لجين كانت قد وقعت عقداً مع شركة “الصباح” وشركة “ريتكس” منذ نحو عام من الآن ولكن جائحة فيروس كورونا حالت دون بدء العمل على فيلمها الجديد.

من ناحية أخرى تألقت لجين بإطلالات أخاذة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة وسحرت الحاضرين بأناقتها وفساتينها المميزة.