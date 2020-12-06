بعد “اخرسي”.. وسم “شمس تخالف القانون” يتصدر الترند

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل مجدداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، جرّاء تداول مقطع فيديو لها خلال تقبيلها احد الأشخاص وسط مجموعة من الشباب حولها.

ودشّن المغردون وسم (هاشتاغ) “شمس تخالف القانون” على موقع “تويتر” حيث تعرضت لانتقادات شديدة بسبب مخالفتها إجراءات التباعد الإجتماعي بسبب ​فيروس كورونا​، ومخالفتها العادات والتقاليد.

وجاءت هذه الخطوة بعد ايام قليلة على تصدر وسم “شمس اخرسي” موقع “تويتر”، عندما أعلنت شمس أنها ترغب في إقامة مسابقة للشيفات (الطاهيات) السعوديات. وأعربت من خلال هذا عن رغبتها في تقديم الدعم للفتيات في المملكة.

وذكرت أنها تريد أن تظهر للعالم أن الفتاة السعودية على عكس ما يعتقد البعض وأنها يمكنها أن تعمل في مجالات عدة كشيف أو ضابط أو طيار. وعلقت في مقطع فيديو: “البنت السعودية ما هي اتكالية مثل ما الإعلام الآخر يُظهر هذا الشيء”.