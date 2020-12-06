أنجلينا جولي تحاور مخترعة مراهقة تحتل غلاف مجلة تايم "كطفلة العام" للمرة الأولى

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"الخليج 365" من بيروت: تولت أنجلينا جولي ، 45 عامًا ، دور المحاور مؤخرًا عندما تجاذبت أطراف الحديث مع جيتانجالي راو ، 15 عامًا ، وهي عالمة ومخترعة شابة اختيرت للتو لتحتل غلاف مجلة تايم كـ "طفلة العام" لأول مرة.

في النسخة الافتتاحية ، التي نُشرت في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) ، تحدثت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار إلى المخترعة المراهقة حول مشاريعها الرائعة - بما في ذلك مشروع يساعد في منع التنمر عبر الإنترنت.

أوضحت جيتانجالي خلال المقابلة أن التطبيق ، المسمى Kindly أو "بلطف"، قادر على "اكتشاف التنمر الإلكتروني في مرحلة مبكرة ، بناءً على تقنية الذكاء الاصطناعي".

وأشادت جولي بالفكرة الثورية ، لكنها قالت ساخرًة إن تنزيل التطبيق يجب أن يكون قرار أطفالها. وقالت مازحة "أطفالي سيقولون فوراً ،" لا تلمسي هاتفي ، سأفعل ذلك بنفسي ".

تشارك أنجلينا جولي أطفالها الستة مع زوجها السابق براد بيت ، 56 عامًا. تطلق الزوجان في سبتمبر 2016 ، ولا يزالان يتقاتلان في المحكمة بشأن حضانة باكس ، 16 ، زاهارا ، 15 ، شيلو ، 14 عامًا ، وتوأم نوكس وفيفيان ، 12. يبلغ طفلهما الأكبر مادوكس الآن 19 عامًا وهو بالغ قانوني.

أوضحت جيتانجالي ، وهي من كولورادو ، لأنجلينا أن أطفالها لن يعترضوا على الأرجح على تنزيل تطبيق مكافحة التنمر ، لأنه ليس مصممًا للتحكم بهم. قائلة: "الهدف ليس العقاب". "كوني مراهقة ، أعرف أن المراهقين يميلون للتهجم أحيانًا. بدلاً من ذلك، يمنحك التطبيق الفرصة لإعادة التفكير فيما تقوله حتى تعرف ما يجب عليك فعله في المرة القادمة".

من الواضح أن أنجلينا قد ذهلت من الإنجازات الكثيرة التي حققتها جيتانجالي وأخبرتها أنه "من المثير أن يكون لدينا مثل هذه المخترعة الشابة والإناث ذات التفكير المتقدم" كما أشارت أيضًا إلى أنه بينما تعتبر النساء "رائعات" ، إلا أنهن ما زلن ممثلات تمثيلاً ناقصًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وافقتها جيتانجالي الرأي قائلة: "لقد تغير هدفي، لم يعد من أجل إنشاء تطبيقاتي الخاصة فقط لحل مشكلات العالم ، ولكن لإلهام الآخرين لفعل الشيء نفسه أيضًا. لأنه ، من تجربة شخصية ، ليس من السهل ألا ترى أي شخص آخر مثلك ".

وتابعت: "جيلنا يواجه العديد من المشاكل التي لم نشهدها من قبل. ولكن بعد ذلك في نفس الوقت نواجه مشاكل قديمة لا تزال قائمة ".

وأضافت صانعة التغيير الشابة، "مثلاً ، نحن نجلس هنا وسط جائحة عالمية جديدة، وما زلنا نواجه مشكلات حقوق الإنسان. هناك مشاكل لم نخلقها ولكن علينا الآن حلها، مثل تغير المناخ والتنمرعبر الإنترنت مع إدخال التكنولوجيا ".

جائزة تايم، هي أحدث جائزة لجيتانجالي. حيث تم تسميتها مؤخرًا "أفضل عالمة شابة في أمريكا" لاختراعها اختبارًا سريعًا ومنخفض التكلفة لاكتشاف التلوث بالرصاص في المياه.