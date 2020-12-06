شاكيرا بحركات رقص مثيرة في فيديو بلاك آيد بيز "Girl Like Me"

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"الخليج 365" من بيروت: يواصل فريق The Black Eyed Peas عودته بإطلاق تعاون جديد مذهل مع المغنية وكاتبة الأغاني الكولومبية شاكيرا.

فبعد مرور ما يقرب من ستة أشهر منذ طرح الأغنية لأول مرة في يونيو الماضي، أصدر فريق بلاك آيد بيز وشاكيرا العمل المصور لـ "Girl Like Me" التي جمعت بينهما، وتعرض بعض الحركات الراقصة المثيرة من قبل المطربة الكولومبية.

"Girl Like Me" هي أحدث أغنية من الألبوم الثامن للفرقة الذي يحمل عنوان "ترجمة" أو "Translation".

أعلن الثلاثي لأول مرة عن التعاون مع مغنية "Hips Don't Lie" خلال حفل توزيع جوائز Billboard Latin Music Awards.

منذ العرض الأول يوم الجمعة ، جمعت أغنية "Girl Like Me" أكثر من 14.7 مليون مشاهدة.

كشف فريق Black Eyed Peas سابقًا عن سبب توقف زميلتهم Fergie عن العمل مع المجموعة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت Fergie قد استمعت إلى ألبومهم الجديد ، قال will.i.am لبيلبورد ، "لم تسمعه بعد. سوف تسمعه عندما يسمعه الجميع. اتمنى ان يعجبها نحاول أن نبقى على اتصال. نتواصل بين الحين والآخر ونتبادل التهاني في المناسبات والأعياد".

وفقًا لـ will.i.am ، لا توجد ضغينة بين فيرغي والفريق، فهي تركز ببساطة على تربية ابنها أكسل البالغ من العمر 6 سنوات.

"إنها تعرف أين نحن! نحن في الاستوديو. ونحن نحبها ، وهي تركز على أن تكون أماً "، تابع. "هذا عمل شاق ، وهذا ما تريد فعله حقًا ونحن هنا من أجلها ، وهي تعرف كيفية الاتصال بنا من أجل العودة. إنها حقًا الطريقة التي أرادتها فيرغي، لذلك نحن نحترم إرادتها. نحن نحب فيرغي ، ولا نريد أي شيء سوى الأفضل لها ".

واضاف Apl.de.ap, "فيرغي بمثابة أخت لنا. ستكون دائمًا أختنا. لكن لسوء الحظ ، تم استبدال جدولنا الزمني برغبتها في أن تكون أماً رائعة، وهي تريد التركيز على ذلك. ومثلما قال ويل ، نحن ندعمها بنسبة 100 في المائة ".